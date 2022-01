Francia, maratona notturna per approvare il pass vaccinale. Londra revoca obbligo del certificato (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo un lungo dibattito i deputati francesi hanno avallato, in seconda lettura il progetto di legge che dovrebbe rendere obbligatorio il certificato verde. Entro domani il via libero definitivo - Dopo ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo un lungo dibattito i deputati francesi hanno avallato, in seconda lettura il progetto di legge che dovrebbe rendere obbligatorio ilverde. Entro domani il via libero definitivo - Dopo ...

Maratona notturna in Francia per l'approvazione del pass vaccinale AGi - Al termine di una lunga seduta durata fino alle 4 del mattino di sabato 15 gennaio, i deputati francesi hanno approvato in seconda lettura il disegno di legge governativo che trasforma il pass ...

