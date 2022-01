Formazioni ufficiali Colonia-Bayern Monaco | Bundesliga 2021 2022

(Di sabato 15 gennaio 2022) Ledi, match valido per la 19esima giornata della. Dopo la sconfitta casalinga contro il Monchengladbach, i ragazzi di Nagelsmann devono rialzare la testa per non rischiare un sorpasso del Borussia Dortmund. Appuntamento alle ore 15.30. Queste le scelte dei due allenatori.: Schwabe, Schmitz, Huber, Ozcan, Kainz, Uth, Hector, Kilian, Duda, Schaub, Modeste.: Neuer, Sule, Pavard, Kimmich, Gnabry, Lewandowski, Sabitzer, Roca, Tolisso, Muller, Musiala. SportFace.

Sampdoria - Torino, le formazioni ufficiali SAMPDORIA (4 - ... Reggina - Brescia, sfida valida per la 19ª giornata del campionato di Serie B 2021/22: la diretta su StrettoWeb con le formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino e, a fine match, sintesi e ricco post partita. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Granillo Riparte la Serie B, finalmente! Era ... Le formazioni ufficiali di Colonia-Bayern Monaco, match valido per la 19esima giornata della Bundesliga 2021/2022. La 22esima giornata di Serie A si apre con la sfida tra Sampdoria e Torino. Di seguito le formazioni ufficiali della gara delle 15.00. Sampdoria (4-4-2): Falcone; Bereszynski, ...