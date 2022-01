Fiorentina | retroscena su Vlahovic | era stato offerto al Barcellona

(Di sabato 15 gennaio 2022)su: nel 2020 lalo avevaalIl quotidiano spagnolo Marca ha svelato un clamorosoriguardante Dusan. L’attaccante serbo, sogno di mercato della Juventus, vennea luglio 2020 al, ma la trattativa cessò sul nascere per volere della stessa società blaugrana. Secondo il procuratore, spiega il quotidiano, con un’offerta di prestito con obbligo di riscatto da 18 milioni di euro i blaugrana avrebbero ottenuto l’ok della. Il, tuttavia, rifiutò la proposta non ritenendo all’altezza il giocatore commettendo così un errore gravissimo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

MCalcioNews : Retroscena Vlahovic, il serbo era vicino al Barcellona: i dettagli #Vlahovic #Fiorentina #Barcellona #Calciomercato - tuttoatalanta : Retroscena Vlahovic: nel 2020 il Barcellona rifiutò di acquistarlo dalla Fiorentina per 18 mln… - sportli26181512 : Quando Marco van Basten si promise alla Fiorentina: Quando Marco van Basten si promise alla Fiorentina L'anno prima… - Krzyszt08476393 : RT @Fiorentinanews: Il retroscena di mercato: Quando Piatek ha sorpreso Pradè e Barone #Fiorentina - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Il retroscena di mercato: Quando Piatek ha sorpreso Pradè e Barone #Fiorentina -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina retroscena

... Sassuolo - Hellas Verona e- Genoa . Ad alternarsi alla conduzione nella Square saranno ...30 alle 16:30 in onda I Love Mondays , il nuovo format di DAZN che racconta idelle ...Il Milan ha ufficializzato giorni fa la cessione in prestito di Valentina Giacinti alla. Ovvero la bomber e capitana della squadra rossonera, che a metà stagione è stata 'parcheggiata' a ...Curioso retroscena svelato da Cronache di Spogliatoio, nel corso del primo tempo tra Napoli e Fiorentina il centravanti viola Piatek voleva un caffè, ma la macchinetta nello spogliatoio dello stadio D ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Vlahovic Juve, spunta un clamoroso retroscena: un top club disse di no all’acquisto del giovane attaccante serbo Nella sua edizione odierna Marca ha sve ...