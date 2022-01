Fiorentina, caso Commisso: il presidente viola rischia grosso (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo la bufera sulle parole del presidente Commisso, la Lega potrebbe prendere provvedimenti: ecco cosa rischia il patron della Fiorentina «Ai soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del Coni, della Figc, dell’Uefa o della Fifa». Questo è quanto dice l’Art. 23 della Figc ed ecco dunque che Commisso potrebbe rischiare grosso. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport, che indica le possibili sanzioni al patron della Fiorentina: ammenda, squalifica a tempo o inibizione. La Procura Federale sta analizzando la situazione e le parole del presidente viola. L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo la bufera sulle parole del, la Lega potrebbe prendere provvedimenti: ecco cosail patron della«Ai soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del Coni, della Figc, dell’Uefa o della Fifa». Questo è quanto dice l’Art. 23 della Figc ed ecco dunque chepotrebbere. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport, che indica le possibili sanzioni al patron della: ammenda, squalifica a tempo o inibizione. La Procura Federale sta analizzando la situazione e le parole del. L'articolo proviene da Calcio News ...

