Finge di accettare una mazzetta da 10mila euro, a Bari finanziere fa arrestare i colleghi corrotti da contrabbandieri di sigarette (Di sabato 15 gennaio 2022) Ha finto di accettare una mazzetta da 10mila euro per chiudere un occhio sul contrabbando di sigarette, ma in realtà ha denunciato tutto facendo arrestare anche i suoi colleghi. È la storia di un finanziere in servizio a Bari che grazie alla sua lealtà, ha permesso di smantellare una presunta organizzazione che per la Direzione distrettuale Antimafia di Bari trafficava “bionde” tra i Paesi dell’est europa, la Grecia e l’Italia. Il gruppo poteva contare anche su Vincenzo Azzarello, finanziere in servizio al porto di Bari: era lui a garantire, per l’accusa, il transito “sereno” dei mezzi a bordo dei quali si trovavano le sigarette. Non solo. Il militare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Ha finto diunadaper chiudere un occhio sul contrabbando di, ma in realtà ha denunciato tutto facendoanche i suoi. È la storia di unin servizio ache grazie alla sua lealtà, ha permesso di smantellare una presunta organizzazione che per la Direzione distrettuale Antimafia ditrafficava “bionde” tra i Paesi dell’estpa, la Grecia e l’Italia. Il gruppo poteva contare anche su Vincenzo Azzarello,in servizio al porto di: era lui a garantire, per l’accusa, il transito “sereno” dei mezzi a bordo dei quali si trovavano le. Non solo. Il militare ...

