Filippo Nogarin, l’ex sindaco di Livorno a processo per l’alluvione del 2017 (Di sabato 15 gennaio 2022) Quattro anni dopo la disastrosa alluvione che nella notte tra il 9 e il 10 settembre 2017 colpì Livorno causando otto vittime, tra le quali un bambino di 4 anni, l’ex sindaco della città Filippo Nogarin è stato rinviato a giudizio per omicidio colposo plurimo. Era stato indagato insieme al capo della protezione civile comunale Riccardo Pucciarelli, assolto con rito abbreviato. La decisione del gup Marco Sacquegna è arrivata al termine dell’udienza preliminare che si è conclusa ieri, 14 gennaio, al tribunale di Livorno. La prima udienza del processo – riporta Livorno Today – è in programma il prossimo 12 maggio davanti al giudice monocratico Ottavio Mosti. Nogarin, difeso dall’avvocato Sabrina Franzone, ha commentato ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Quattro anni dopo la disastrosa alluvione che nella notte tra il 9 e il 10 settembrecolpìcausando otto vittime, tra le quali un bambino di 4 anni,della cittàè stato rinviato a giudizio per omicidio colposo plurimo. Era stato indagato insieme al capo della protezione civile comunale Riccardo Pucciarelli, assolto con rito abbreviato. La decisione del gup Marco Sacquegna è arrivata al termine dell’udienza preliminare che si è conclusa ieri, 14 gennaio, al tribunale di. La prima udienza del– riportaToday – è in programma il prossimo 12 maggio davanti al giudice monocratico Ottavio Mosti., difeso dall’avvocato Sabrina Franzone, ha commentato ...

