Fernando, Susanna e Giada dopo C’è posta per te, la famiglia a Verissimo: “Si può recuperare, basta volerlo” (Di sabato 15 gennaio 2022) Silvia Toffanin accoglie a Verissimo alcuni protagonisti della prima puntata di C’è posta per te, andata in onda lo scorso sabato. Ad inaugurare questo nuovo spazio dedicato alle storie del people show di Maria De Filippi è la storia di Fernando, Susanna e Giada. In seguito all’apertura della busta la loro famiglia si è riunita, con le due sorelle che si sono conosciute per la prima volta: il racconto del protagonisti. Silvia Toffanin e i protagonisti di C’è posta per te a Verissimo Verissimo inaugura oggi pomeriggio un nuovo spazio, inedito e ricco di emozioni, dove vengono accolti i protagonisti delle storie di C’è posta per te. Il filo che unisce il talk show di Silvia Toffanin alla trasmissione di Maria De Filippi ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 15 gennaio 2022) Silvia Toffanin accoglie aalcuni protagonisti della prima puntata di C’èper te, andata in onda lo scorso sabato. Ad inaugurare questo nuovo spazio dedicato alle storie del people show di Maria De Filippi è la storia di. In seguito all’apertura della busta la lorosi è riunita, con le due sorelle che si sono conosciute per la prima volta: il racconto del protagonisti. Silvia Toffanin e i protagonisti di C’èper te ainaugura oggi pomeriggio un nuovo spazio, inedito e ricco di emozioni, dove vengono accolti i protagonisti delle storie di C’èper te. Il filo che unisce il talk show di Silvia Toffanin alla trasmissione di Maria De Filippi ...

Advertising

ParliamoDiNews : C`è posta per te, la storia di Fernando e Susanna - - tepetaklakek : RT @CinguettaTV: Quando c'è professionalità la stima è reciproca e questo accade tra #MariaDeFlippi e #SilviaToffanin che ospiterà per la p… - CinguettaTV : RT @CinguettaTV: Quando c'è professionalità la stima è reciproca e questo accade tra #MariaDeFlippi e #SilviaToffanin che ospiterà per la p… - simonabastiani : Da domani a @verissimotv inizia #cepostaperteepoi @CePostaPerTeOff - CinguettaTV : Quando c'è professionalità la stima è reciproca e questo accade tra #MariaDeFlippi e #SilviaToffanin che ospiterà p… -