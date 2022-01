Fernando, Susanna e Giada dopo C’è posta per te: come è finita la loro storia (Di sabato 15 gennaio 2022) E’ ancora più poetico del solito il signor Fernando, l’uomo che abbiamo imparato a conoscere in una sola serata settimana scorsa, nello studio di C’è posta per te. Oggi, ospite di Verissimo, nella puntata in onda il 15 gennaio 2022, Fernando ha raccontato a Silvia Toffanin come vanno le cose tra lui e la sua Giada, la figlia che ha ritrovato 30 anni dopo. L’ultima chiamata tra i due, quando la ragazza aveva solo 18 anni, poi il silenzio. Fernando ha sempre amato sua figlia anche se non aveva mai detto a Susanna, la figlia avuta da una seconda relazione, che aveva una sorella. Quando la ragazza lo ha scoperto, ha subito provato a cercare Giada ma non sapeva nulla di lei, per questo, insieme a suo padre, ha scritto a C’è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 15 gennaio 2022) E’ ancora più poetico del solito il signor, l’uomo che abbiamo imparato a conoscere in una sola serata settimana scorsa, nello studio di C’èper te. Oggi, ospite di Verissimo, nella puntata in onda il 15 gennaio 2022,ha raccontato a Silvia Toffaninvanno le cose tra lui e la sua, la figlia che ha ritrovato 30 anni. L’ultima chiamata tra i due, quando la ragazza aveva solo 18 anni, poi il silenzio.ha sempre amato sua figlia anche se non aveva mai detto a, la figlia avuta da una seconda relazione, che aveva una sorella. Quando la ragazza lo ha scoperto, ha subito provato a cercarema non sapeva nulla di lei, per questo, insieme a suo padre, ha scritto a C’è ...

