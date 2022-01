Fermo dell’Australia a Djokovic: il tennista di nuovo nell’hotel per gli immigrati (Di sabato 15 gennaio 2022) Il Governo australiano ha reso esecutivo il Fermo nei confronti di Novak Djokovic che è tornato questa notte (ora italiana) al Park Hotel di Melbourne destinato agli immigrati. E’ la seconda volta, dopo l’arrivo del tennista del Paese, che il Governo annulla il visto di soggiorno: “Potrebbe incoraggiare il sentimento ‘no vax’ nel Paese”. La decisione, già anticipata dai commenti delle istituzioni politiche del Paese, è arrivata dopo che in tabellone il tennista era stato già inserito. Mentre si attende la sentenza di domenica mattina (9,30 in Australia – 23,30 italiane), che chiuderà la vicenda, sembra che il campione numero uno al mondo potrà giocare il primo match in programma dell’Australian Open. La Corte Federale, che ha ricevuto il passaggio di consegne, in sede legale, discuterà ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 15 gennaio 2022) Il Governo australiano ha reso esecutivo ilnei confronti di Novakche è tornato questa notte (ora italiana) al Park Hotel di Melbourne destinato agli. E’ la seconda volta, dopo l’arrivo deldel Paese, che il Governo annulla il visto di soggiorno: “Potrebbe incoraggiare il sentimento ‘no vax’ nel Paese”. La decisione, già anticipata dai commenti delle istituzioni politiche del Paese, è arrivata dopo che in tabellone ilera stato già inserito. Mentre si attende la sentenza di domenica mattina (9,30 in Australia – 23,30 italiane), che chiuderà la vicenda, sembra che il campione numero uno al mondo potrà giocare il primo match in programman Open. La Corte Federale, che ha ricevuto il passaggio di consegne, in sede legale, discuterà ...

Advertising

Slargapel : RT @_DAGOSPIA_: “DJOKO” DELL’OCA – NOVAK DJOKOVIC È DI NUOVO IN STATO DI FERMO IN AUSTRALIA. SECONDO IL GOVERNO.. - inabedofsilence : RT @_DAGOSPIA_: “DJOKO” DELL’OCA – NOVAK DJOKOVIC È DI NUOVO IN STATO DI FERMO IN AUSTRALIA. SECONDO IL GOVERNO.. - ParliamoDiNews : “djoko” dell’oca – novak djokovic è di nuovo in stato di fermo in australia. secondo il governo.. - Sport #djoko… - clipever : RT @_DAGOSPIA_: “DJOKO” DELL’OCA – NOVAK DJOKOVIC È DI NUOVO IN STATO DI FERMO IN AUSTRALIA. SECONDO IL GOVERNO.. - _DAGOSPIA_ : “DJOKO” DELL’OCA – NOVAK DJOKOVIC È DI NUOVO IN STATO DI FERMO IN AUSTRALIA. SECONDO IL GOVERNO..… -