Federica Calemme | chi è il fidanzato misterioso | ora si spiega perché ha scaricato Gianmaria

(Di sabato 15 gennaio 2022) In queste ultime settimaneAntinolfi hanno stretto molto il loro rapporto: la loro intesa è cresciuta sempre di più, giorno dopo giorno. Ma se hanno passato tanto tempo a parlare, chiacchierare o ballare come quella notte di dicembre, ora hanno compiuto il passo successivo. Infatti, nei giorni scorsi, ci sono stati dei baci tra di loro, prima di sfuggita in cucina, partiti dal gieffino e poi ripresi da lei. Dopo di che, ce ne sono stati altri più lunghi e intensi nella sauna. Ma in tutto questo tempo la bella gieffina ha continuato a ribadire che aveva qualcuno che l'aspettava fuori. Di essere entrata all'interno della casa del Grande Fratello Vip sì da single, libera e consapevole di poter fare il suo percorso come meglio crede.e ...

Ultime Notizie dalla rete : Federica Calemme

... per ora è nella love boat 22.14 In nomination questa sera ci sono: Carmen Russo,e Soleil Sorge. La prima a salvarsi è Soleil 22.09 Nathaly: 'per me non è normale chedeve ...Ecco intanto una clip riassuntiva dei momenti recenti tra il manager campano e, con i consueti commenti in confessionale di Soleil e Giacomo (agg. di F. D. Zaza). Nathalie Caldonazzo,...Nella puntata di venerdì 14 gennaio 2022 a lasciare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip è stata Carmen Russo. In nomination ci sono Kabir Bedi, Federica Calemme e Valeria Marini-Giacomo Ur ...Il Grande Fratello Vip 6 è andato in onda con la trentaquattresima puntata nella prima serata di venerdì. Alfonso Signorini ha iniziato la serata tornando su una questione che ha sconvolto la Casa di ...