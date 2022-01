“Fatto in casa per voi”: fusi di pollo al forno di Benedetta Rossi (Di sabato 15 gennaio 2022) Nella seconda puntata della sesta stagione della serie di Food Network Fatto in casa per voi, dedicata alle ricette dell’alleggerimento, Benedetta Rossi, celebre youtuber (il suo canale è il seguitissimo Fatto in casa da Benedetta), ha rivelato la ‘sua‘ ricetta dei fusi di pollo al forno. Di seguito gli ingredienti necessari ed il procedimento. Ingredienti 6 cosce di pollo, 1 finocchio, 300 g funghi, prezzemolo, 70 g pangrattato, aglio Procedimento Nel mixer, mettiamo il pangrattato, il prezzemolo (un bel ciuffo) e aglio a piacere: possiamo aggiungere anche due cucchiaini di paprica piccante. Frulliamo il tutto. Disponiamo le cosce di pollo su una teglia con carta ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 15 gennaio 2022) Nella seconda puntata della sesta stagione della serie di Food Networkinper voi, dedicata alle ricette dell’alleggerimento,, celebre youtuber (il suo canale è il seguitissimoinda), ha rivelato la ‘sua‘ ricetta deidial. Di seguito gli ingredienti necessari ed il procedimento. Ingredienti 6 cosce di, 1 finocchio, 300 g funghi, prezzemolo, 70 g pangrattato, aglio Procedimento Nel mixer, mettiamo il pangrattato, il prezzemolo (un bel ciuffo) e aglio a piacere: possiamo aggiungere anche due cucchiaini di paprica piccante. Frulliamo il tutto. Disponiamo le cosce disu una teglia con carta ...

