Fatima caduta dal balcone a Torino, il compagno della madre: 'Un tragico gioco, la lanciavo e la riprendevo' (Di sabato 15 gennaio 2022) Un tragico gioco quello che avrebbe portato alla morte della piccola Fatima , la bimba di tre anni precipitata da un palazzo del centro di Torino. 'Giocavo con Fatima sul balcone. La lanciavo in aria ... Leggi su leggo (Di sabato 15 gennaio 2022) Unquello che avrebbe portato alla mortepiccola, la bimba di tre anni precipitata da un palazzo del centro di. 'Giocavo consul. Lain aria ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Fatima caduta dal #balcone a #torino, il compagno della madre: «Un tragico gioco, la lanciavo e la riprendevo» https://… - Italia_Notizie : Bimba caduta dal ballatoio, il patrigno: «Stavamo giocando e la lanciavo in aria, mi è scivolata dalle mani» - ilmessaggeroit : Fatima caduta dal #balcone a #torino, il compagno della madre: «Un tragico gioco, la lanciavo e la riprendevo» - Damianodanny1 : PATRIGNO DI FATIMA BIMBA 3 ANNI MORTA DOPO CADUTA DA BALCONE TORINO UBRIACO O DROGATO ESCLUSO CHE SCAVALCATO… - AristarcoScann1 : RT @fanpage: Fermato per la morte della piccola Fatima il patrigno 32enne ha riferito piangendo agli inquirenti: “Quella bambina per me era… -