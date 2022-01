(Di sabato 15 gennaio 2022) «Per me quella bambina era come una figlia. Mi sento in colpa, non sono stato attento». Azhar Mohssine, 32enne di origini marocchine, piange e si dispera davanti agli inquirenti che lo...

Advertising

zazoomblog : Fatima cade dal quarto piano e muore a Torino fermato il compagno della madre. «Omicidio volontario» - #Fatima… - LuigiIvanV : RT @Castelletta61: Sempre marocchino Fatima cade dal quarto piano e muore a Torino, fermato il compagno della madre. «Omicidio volontario»… - nerontolino : RT @Castelletta61: Sempre marocchino Fatima cade dal quarto piano e muore a Torino, fermato il compagno della madre. «Omicidio volontario»… - Castelletta61 : Sempre marocchino Fatima cade dal quarto piano e muore a Torino, fermato il compagno della madre. «Omicidio volont… - francobus100 : Fatima cade dal quarto piano e muore a Torino, fermato il compagno della madre. «Omicidio volontario»… -

Ultime Notizie dalla rete : Fatima cade

ilmattino.it

...d'acqua chedall'alto. Sono uscita per dire loro di abbassare la voce e quando ho aperto la porta ho visto la bambina a terra, che respirava a fatica e ho subito chiamato i soccorsi'....... l'intervista telefonica a un'addolorata Stefania, la prima ad avere soccorso: 'Ho sentito ...Zona gialla e zona arancione cosa cambia/ Le regole e i divieti in base al green pass BIMBADAL ...Era ubriaco al momento della caduta, l’accusa di omicidio volontario con dolo eventuale: "Non sono stato attento" ...Gli interrogatori si sono susseguiti per tutta la giornata per capire cosa è successo e con chi fosse la piccola al momento della caduta È stata quindi sottoposta a un delicato intervento neurochirurg ...