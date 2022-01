False vaccinazioni a Palermo, un'altra infermiera smascherata dalle telecamere della Digos: arrestata (Di sabato 15 gennaio 2022) Lavora all'ospedale Civico, le riprese nascoste fatte all'Hub della Fiera: è ai domiciliari con l'accusa di peculato e falso. Indagati due No Vax. Il questore di Palermo: "L'irresponsabile mercimonio della professione sanitaria sembrerebbe più diffuso di quanto si potesse... Leggi su repubblica (Di sabato 15 gennaio 2022) Lavora all'ospedale Civico, le riprese nascoste fatte all'HubFiera: è ai domiciliari con l'accusa di peculato e falso. Indagati due No Vax. Il questore di: "L'irresponsabile mercimonioprofessione sanitaria sembrerebbe più diffuso di quanto si potesse...

