Falsa mail sul suicidio di Rossi, i pm ignorarono pure il gip di Genova. Il giudice trasmise a Siena la prova della contraffazione ma la Procura usò lo stesso la lettera per archiviare (Di sabato 15 gennaio 2022) Nonostante fossero stati informati anche dal gip del Tribunale di Genova che negli atti d'inchiesta c'era un rapporto della polizia postale, che bollava come un falso la mail in cui David Rossi annunciava il suicidio, i pm di Siena avrebbero continuato a ignorare quel documento e a ritenere lo scritto ora al centro delle polemiche una delle prove principali che quello dell'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, il 6 marzo 2013, era stato un suicidio senza responsabilità di terzi. Il nuovo particolare getta ulteriori ombre sulle indagini, da sempre contestate dai familiari della vittima, e rappresenta un ulteriore input per la Commissione parlamentare d'inchiesta affinché venga finalmente trovata la ...

