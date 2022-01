Fabrizio Corona ho amato Giacomo Urtis come un fidanzato è il mio uomo ideale (Di sabato 15 gennaio 2022) Giacomo Urtis e Fabrizio Corona grazie alle dichiarazioni del gieffino sono finiti di nuovo sulla bocca di tutti, ma in pochi probabilmente si ricordano le parole che il chirurgo dei vip ha usato per lui nel 2018. Era dicembre di quell’anno, infatti, quando Giacomo Urtis, ospite da Lorella Boccia a Rivelo, ha parlato di Fabrizio Leggi su gossivip.myblog (Di sabato 15 gennaio 2022)grazie alle dichiarazioni del gieffino sono finiti di nuovo sulla bocca di tutti, ma in pochi probabilmente si ricordano le parole che il chirurgo dei vip ha usato per lui nel 2018. Era dicembre di quell’anno, infatti, quando, ospite da Lorella Boccia a Rivelo, ha parlato di

Advertising

Carlino_Modena : Incidente in A1, coinvolto Fabrizio Corona Il fotografo dei vip esce illeso dall’auto - zazoomblog : Fabrizio Corona viene a galla la storia con Giacomo Urtis: “l’amore della mia vita” - #Fabrizio #Corona #viene… - ParliamoDiNews : Fabrizio Corona, Urtis e il triangolo: parla Nina Moric e tira in mezzo Belen #fabrizio #corona #urtis #triangolo… - InsiderTrash : #gfvip #GFVip2021 Peccato. Speravo in un ingresso di Fabrizio #Corona dentro la casa. - ParliamoDiNews : Giacomo Urtis confessa l`amore per Fabrizio Corona - Gossip Blog #giacomo #urtis #confessa #lamore #fabrizio… -