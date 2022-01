Fabrizio Corona e Giacomo Urtis insieme, Nina Moric racconta la sua verità (Di sabato 15 gennaio 2022) Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare dello scoop lanciato da Giacomo Urtis nella casa del Grande Fratello Vip. Il chirurgo ha sostenuto di aver avuto una laison con Fabrizio Corona, scatenando di fatto la curiosità sia nel reality che fuori. Dopo qualche ora dalla rivelazione, l’ex re dei paparazzi ha replicato confermando in maniera ironia. Tuttavia, resta un mistero da svelare. Corona, all’epoca dei fatti che racconta Urtis, era fidanzato. Dunque, chi è la donna del triangolo? Ad intervenire sulla questione è stata Nina Moric che ha detto la sua. GF Vip 6, Manuel Bortuzzo shock a Katia Ricciarelli: “Non scassare la min**ia” Dopo un ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 15 gennaio 2022) Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare dello scoop lanciato danella casa del Grande Fratello Vip. Il chirurgo ha sostenuto di aver avuto una laison con, scatenando di fatto la curiosità sia nel reality che fuori. Dopo qualche ora dalla rivelazione, l’ex re dei paparazzi ha replicato confermando in maniera ironia. Tuttavia, resta un mistero da svelare., all’epoca dei fatti che, era fidanzato. Dunque, chi è la donna del triangolo? Ad intervenire sulla questione è statache ha detto la sua. GF Vip 6, Manuel Bortuzzo shock a Katia Ricciarelli: “Non scassare la min**ia” Dopo un ...

Advertising

Corriere : Castelfranco Emilia, incidente in A1 per Fabrizio Corona: illeso - Italia_Notizie : Nina Moric rompe il silenzio: “Presunto triangolo con Giacomo Urtis e Fabrizio Corona? Non sono io il terzo incomod… - GiuseppeporroIt : GfVip 6, Nina Moric svela la verità su Giacomo Urtis e Fabrizio Corona #giacomourtis #ninamoric #fabriziocorona - FQMagazineit : Nina Moric rompe il silenzio: “Presunto triangolo con Giacomo Urtis e Fabrizio Corona? Non sono io il terzo incomod… - news_ravenna : Fabrizio Corona coinvolto in un incidente in A1 -