Everton: Rafa Benitez vicino all’esonero (Di sabato 15 gennaio 2022) Rafa Benitez sarebbe vicinissimo all’esonero da parte dell’Everton. Dopo la sconfitta con il Norwich di oggi infatti, secondo quando riportato da Talksport, la dirigenza dei Toffees avrebbe convocato una riunione d’urgenza per stasera per decidere le sorti di Benitez. Ad oggi l’Everton ha vinto solo una delle ultime 13 gare di Premier League ed è 15esimo, anche se con tre partite da recuperare, con soli sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022)sarebbe vicinissimoda parte dell’. Dopo la sconfitta con il Norwich di oggi infatti, secondo quando riportato da Talksport, la dirigenza dei Toffees avrebbe convocato una riunione d’urgenza per stasera per decidere le sorti di. Ad oggi l’ha vinto solo una delle ultime 13 gare di Premier League ed è 15esimo, anche se con tre partite da recuperare, con soli sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione. SportFace.

