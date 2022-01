Evert | annuncio shock | ' Ho il cancro alle ovaie Sto facendo la chemio'

Advertising

napolista : Chris Evert su Twitter: «Ho il cancro alle ovaie» L’annuncio della grande campionessa di tennis: «Mi sento molto f… -

La Gazzetta dello Sport

Chrisè malata. La campionessa di 18 Slam lo ha annunciato via Twitter: "Vorrei dirvi che mi è stato diagnosticato un cancro ovarico al primo stadio. Sono molto fiduciosa di poterlo superare e sono ...L'annuncio della grande campionessa di tennis: «Mi sento molto fortunata perché è stato scoperto presto e mi aspetto risultati positivi dal mio piano di chemio» ...Tennis | Extra, Featured | Una nuova brutta notizia scuote, ancor di più, il mondo del tennis. Chris Evert ha rivelato che dal 7 di dicembre ha scoperto di avere un tumore maligno ...