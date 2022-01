Europei di pattinaggio | Guignard – Fabbri vincono il bronzo nella rhytm dance

(Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo l’argento del venerdì (leggi qui), l’Italia deldi figura coglie sabato un’altra splendida medaglia aglidi Tallinn, di scena in Estonia.quarta ed ultima giornata della rassegna continentale a brillare sono Charlenee Marco, leader azzurri della danza e per la seconda volta in carriera sul podio europeo. Come nel 2019, la coppia delle Fiamme Azzurre conquista un grande, confermando quanto già ipotecatorhythmdi ieri. Il tandem allenato da Barbara Fusar Poli ha portato sul ghiaccio una freeda 124.62 punti per un totale di 207.97, a meno di un punto dal loro stesso record italiano di 208.88. Belli, scorrevoli, intensi e solidi tecnicamente, Marco e Charlene hanno ...

Advertising

Eurosport_IT : MERAVIGLIOSOOOOO! ?? Daniel Grassl con un punteggio di 274.48 si prende la medaglia d'argento nel programma corto m… - sportmediaset : Europei di pattinaggio di figura, Daniel Grassl conquista un podio storico: argento. #SportMediaset… - cactutissimo : RT @RaiSport: Campionati Europei di ? #Pattinaggio di figura ? 13:50 Ice Dance Free Dance ?? #Raisport +HD (CH 57) ?? #Streaming ?? https://t… - limitless271828 : Sto seguendo il libero femminile degli europei di pattinaggio sul ghiaccio su Raisport. Arte maestria sapienza sacrificio professionalità - flamminiog : RT @RaiSport: ? #Guignard-#Fabbri di #bronzo ?? a #Tallinn Seconda medaglia per l'Italia agli #Europei di #pattinaggioartistico, l'oro è and… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei pattinaggio

E' stata 29ma agli2020, 28ma ai Mondiali dello scorso anno, cerca la prima qualificazione al libero. Si esibisce su un mix: Scheherazade di Nikolai Rimski - Korsakov, The Garden of Sherazade ...Dopo lo storico argento conquistato venerdì da Daniel Grassl, arriva una bellissima medaglia di bronzo per l'Italia nella quarta e ultima giornata dei campionatididi Tallinn, in Estonia. La conquistano Charlene Guignard e Marco Fabbri nell'esercizio di figura, leader azzurri della danza e per la seconda volta in carriera sul podio europeo.Anastasia Mishina e Aleksandr Galliamov svettano in testa alla classifica generale con 82.36 punti (44.30 per la parte tecnica, 38.06 per i components). I Campioni del Mondo in carica si sono esaltati ...Agli Europei di Tallinn, in Estonia, Daniel Grassl riscrive la storia del pattinaggio di figura azzurro. Il talento 19enne delle Fiamme Oro, nella terza delle quattro giornate di gara della rassegna c ...