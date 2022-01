Estrazioni Lotto | l’estrazione dei numeri del Lotto di oggi sabato 15 gennaio 2022 a partire dalle ore 20 | 00

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 15 gennaio 2022) Giro di boa per il mese dida passare, qualora lo si voglia, in compagnia delledel15va in scena la nuova estrazione del gioco, una nuova chance per i giocatori di andare a caccia dei premi messi in palio durante la lotteria che si palesa come al solito aore 20:00. Segui leche si tengono nelle storiche sedi di Roma, Napoli e Milano e controlla tutti idelestratti in occasione di15: i dati deldi giovedì 13...