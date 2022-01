Estrazione SuperEnalotto 15 Gennaio 2022

(Di sabato 15 gennaio 2022) , ecco la sestina vincente, più Jolly e SuperStar sorteggiati nell’odierna. concorso numero 7 6 19 48 51 73 89 Jolly 32 SuperStar 40 La prossimaLotto sarà effettuata il 18alle ore 21:00 Nessun sei o 5+1 centrato nel concorso odierno. Il montepremi per la prossimaè di 142.400.000,00 € QuoteCATEGORIA N. VINCITE EURO Punti 6 nessuna – Punti 5+1 nessuna – Punti 5 14 17.163,51 € Punti 4 1.065 234,53 € Punti 3 34.112 21,74 € Punti 2 498.298 5,00 € Quote Superstar CATEGORIA N. VINCITE EURO 5 Stella nessuna – 4 Stella 4 23.453,00 € 3 Stella 180 2.174,00 € 2 Stella 2.153 100,00 € 1 Stella 13.808 10,00 € 0 Stella 27.890 5,00 € Guarda il video dell’...

