Esonerato Shevchenko. Da Preziosi... a Zangrillo, la musica è sempre la stessa in casa Genoa (Di sabato 15 gennaio 2022) Si conclude dopo poco più di due mesi l’avventura sulla panchina del Genoa di Andriy Shevchenko . Il club ligure, con un messaggio via Twitter, ha comunicato che «il tecnico è stato sollevato dall’incarico».... Leggi su feedpress.me (Di sabato 15 gennaio 2022) Si conclude dopo poco più di due mesi l’avventura sulla panchina deldi Andriy. Il club ligure, con un messaggio via Twitter, ha comunicato che «il tecnico è stato sollevato dall’incarico»....

Advertising

DiMarzio : .@GenoaCFC, arriva l'esonero per #Shevchenko: ai dettagli #Labbadia per sostituirlo, ma dopo la Fiorentina - CB_Ignoranza : Dopo 11 partite, 7 sconfitte e 3 pareggi, Andrij Shevchenko è stato esonerato da allenatore del Genoa. Benvenuto n… - srgjuvefan : Mi dispiace per #Shevchenko che comunque si è preso la responsabilità di una squadra disastrata e mal costruita per… - ReneDonno : RT @FBiasin: #Shevchenko esonerato dal #Genoa. Contratto da 2 milioni netti fino al 2024 = 5 milioncini circa per due mesi di lavoro, salv… - serieApallone : ?ESONERATO SHEVA? ???? Il #Genoa ha esonarato l'allenatore #Shevchenko! ?? L'ucraino lascia la panchina del Genoa se… -