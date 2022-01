Enzo Paolo Turchi senza freni su Katia: “una persona di 76 anni certe cose…” (Di sabato 15 gennaio 2022) Enzo Paolo Turchi è entrato nel casa più spiata d’Italia come ospite il 10 gennaio per chiarire il tanto chiacchierato ‘matrimonio-gate’. L’uomo è stato tirato in causa per dare la sua opinione su una questione nella quale c’entra anche la Ricciarelli. Che cosa ha detto? Enzo Paolo Turchi e Katia Ricciarelli-AltranotiziaEnzo Paolo Turchi ha partecipato ad un confronto all’interno del Grande Fratello Vip dove ha concluso ieri sera il suo percorso la moglie Carmen Russo. L’uomo ha messo a tacere le dicerie che si sono sparse a macchia d’olio riguardo all’invito ricevuto da Natalie Caldonazzo per il matrimonio della coppia. Qualcosa che ha dichiarato durante un’intervista rilasciata a Casa Chi ha fatto molto riflettere i ... Leggi su altranotizia (Di sabato 15 gennaio 2022)è entrato nel casa più spiata d’Italia come ospite il 10 gennaio per chiarire il tanto chiacchierato ‘matrimonio-gate’. L’uomo è stato tirato in causa per dare la sua opinione su una questione nella quale c’entra anche la Ricciarelli. Che cosa ha detto?Ricciarelli-Altranotiziaha partecipato ad un confronto all’interno del Grande Fratello Vip dove ha concluso ieri sera il suo percorso la moglie Carmen Russo. L’uomo ha messo a tacere le dicerie che si sono sparse a macchia d’olio riguardo all’invito ricevuto da Natalie Caldonazzo per il matrimonio della coppia. Qualcosa che ha dichiarato durante un’intervista rilasciata a Casa Chi ha fatto molto riflettere i ...

