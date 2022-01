Emma Marrone, il ritorno che tutti attendevano: ecco cosa sta succedendo (Di sabato 15 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Emma Marrone non smette mai di stupire, a poche settimane da Sanremo 2022 lei annuncia il grande ritorno, quello che tutti stavano aspettando. Anche la cantante salentina che quel palco lo conosce molto bene, sarà una delle big in gara al prossima Festival di Sanremo 2022 che partirà i primi di Febbraio con Amadeus. Ma Leggi su youmovies (Di sabato 15 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.non smette mai di stupire, a poche settimane da Sanremo 2022 lei annuncia il grande, quello chestavano aspettando. Anche la cantante salentina che quel palco lo conosce molto bene, sarà una delle big in gara al prossima Festival di Sanremo 2022 che partirà i primi di Febbraio con Amadeus. Ma

Advertising

Paoletta_F : .@MarroneEmma a #Sanremo2022 con @francescacheeks alla direzione d’orchestra - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: Chi ha fatto quel che ha fatto su di noi conosceva bene come mi sarei comportato E conosceva che non ti avrei mollato… - GuitarDaniele : Chi ha fatto quel che ha fatto su di noi conosceva bene come mi sarei comportato E conosceva che non ti avrei mol… - SalvazSara : Mi sono ispirata questo disegno fatto x voi Francesca Michielin e Emma Marrone fatto a mattita fatto con ?? adoro… - __babaya__ : Emma Marrone a suo favore potrebbe avere anche la giuria demoscopica -