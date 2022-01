Elisabetta Gregoraci nasconde la sorella | il motivo lascia tutti spiazzati FOTO

(Di sabato 15 gennaio 2022)è sempre stata molto legata alla famiglia. Il suo rapporto con laMarzia è unico. È sempre stata molto legata alla sua famiglia, come è stato affermato più volte in varie interviste e mostrato anche quando è apparsa in televisione. Ed è profondo il legame che la lega allaMarzia, di due anni più giovane. C'è sempre stato un legame molto stretto tra loro, rafforzato dalle difficoltà che la vita ha superato entrambi dopo la morte della madre nel 2010. Entrambe, anche se vivono a distanza,a Montecarlo e Marzia la Famiglia a Soverato, in Calabria, sentono spesso e mostrano il loro grande amore anche sui social con vari post che le ritraggono insieme. E se entrambe le sorelle sono esteticamente molto simili, mostrano notevoli differenze di carattere. La più ...

Advertising

Danielatonini5 : RT @perchetendenzat: “ Alfonso “: perché inventa tweet e amori, lui che vedeva l’amore tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Ci… - vistidalontano : Sonia Bruganelli sta a Nathaly Caldonazzo, come Antonella Elia ad Elisabetta Gregoraci #gfvip… - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci: ritorno di fiamma con Briatore? 'Vi dico tutta la verità' - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci, vacanze con Flavio Briatore: «Abbiamo un equilibrio anomalo, ma funziona» - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci e Briatore: 'Abbiamo un equilibrio anomalo ma funziona' -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Grande Fratello Vip:e Flavio Briatore sono in buoni rapporti, niente di più Le voci di un possibile ritorno di fiamma trae Flavio Briatore non fanno che ...Potrebbe interessarvi anche:: parla a cuore aperto di Briatore e lo confessa Buona serata!Nel primo appuntamento giocheranno alcuni concorrenti reality. Chi sono gli ospiti e come funzionerà il programma ...Prende il via «Avanti un altro! Pure di sera» dal 16 gennaio, in prima serata su Canale 5. A condurre il game-show Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti. (ANSA) ...