Eleonora Giorgi | la rivelazione intima che stupisce

Leggi su formatonews

(Di sabato 15 gennaio 2022), lacheveramente tutti quanti: ecco cosa ha confessato l’attrice. Lae lasulla sua vita.Sex symbol degli anni ’70,ha sicuramente avuto una florida carriera come attrice, che l’ha portata anche a vincere un David di Donatello per la sua performance in Borotalco (film di Carlo Verdone uscito nell’82). A quasi 70 anni, l’attrice si è lasciata andare ad unache ha stupito tutti quanti; ecco cosa ha confessato lasulla sua vitain una recente intervista a Novella 2000., la ...