Egitto-Guinea-Bissau oggi, Coppa d’Africa 2022: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni (Di sabato 15 gennaio 2022) Prosegue la fase a gironi della Coppa d’Africa 2022 ed iniziano a delinearsi le gerarchie della manifestazione continentale. La seconda giornata potrebbe essere cruciale per il gruppo D, che al momento vede la Nigeria in testa con tre punti; per Egitto e Guinea-Bissau è una sfida già vitale per proseguire il proprio cammino. Spalle al muro per i Faraoni, caduti 1-0 al cospetto della Nigeria nella prima giornata. La squadra di Carlos Queiroz ha pagato l’assenza della sua stella Mohamed Salah, che tornerà in campo a guidare i suoi compagni verso la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. La Guinea Bissau ha invece strappato uno 0-0 in una partita assai combattuta, fallendo un rigore con il centrocampista Pelè, passato per le giovanili del ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) Prosegue la fase a gironi dellaed iniziano a delinearsi le gerarchie della manifestazione continentale. La seconda giornata potrebbe essere cruciale per il gruppo D, che al momento vede la Nigeria in testa con tre punti; perè una sfida già vitale per proseguire il proprio cammino. Spalle al muro per i Faraoni, caduti 1-0 al cospetto della Nigeria nella prima giornata. La squadra di Carlos Queiroz ha pagato l’assenza della sua stella Mohamed Salah, che tornerà in campo a guidare i suoi compagni verso la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Laha invece strappato uno 0-0 in una partita assai combattuta, fallendo un rigore con il centrocampista Pelè, passato per le giovanili del ...

