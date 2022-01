Effetto Covid | conti correnti pieni | prezzi e debiti alle stelle

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 15 gennaio 2022) In molti hanno paragonato la crisi economica dovuta ala una guerra, soprattutto nelle prime fasi della pandemia. In realtà tra i due casi esistevano, ed esistono tuttora diverse differenze. Della più importante ce ne possiamo accorgere leggendo il nostro estratto conto bancario: le famiglie italiane sono riuscite a risparmiare di più negli ultimi due anni rispetto a quanto erano abituate a fare negli anni precedenti. E in effetti la liquidità neiè esplosa. Più di 1.800 miliardi di euro sono oggi depositati in banca, più di quanto l’economia italiana nel suo intero produce in un anno. In effetti la recessione da-19 è stata sui generis. L’enorme mole di liquidità riversata nell’economia dbanche centrali assieme agli aiuti messi in campo dai governi ha messo ...