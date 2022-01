Edilizia: Meritocrazia Italia, in bonus 100% qualcosa non funziona (Di sabato 15 gennaio 2022) qualcosa nel bonus edilizio 100% non sta funzionando. I problemi riguardano prevalentemente i grandi interventi, poiché la stragrande maggioranza dei lavori intrapresi riguarda piccoli edifici unifamiliari. La denuncia arriva dal presidente di Meritocrazia Italia, Walter Mauriello.”La ricaduta positiva di un’iniziativa in potenza molto utile è stata frenata da limiti e difficoltà d’attuazione. Si partiva da stime di un monte lavori di circa 6 miliardi di euro in interventi. Alla fine del 2021, erano, invece, intorno a 500 milioni di euro i lavori caricati sul portale governativo, con solo 3.500 cantieri attivati”, si legge in una nota. “L’uso prevalente è stato rivolto all’Ecobonus, piuttosto che al Sismabonus o all’Ecobonus+ ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 gennaio 2022)neledilizionon stando. I problemi riguardano prevalentemente i grandi interventi, poiché la stragrande maggioranza dei lavori intrapresi riguarda piccoli edifici unifamiliari. La denuncia arriva dal presidente di, Walter Mauriello.”La ricaduta positiva di un’iniziativa in potenza molto utile è stata frenata da limiti e difficoltà d’attuazione. Si partiva da stime di un monte lavori di circa 6 miliardi di euro in interventi. Alla fine del 2021, erano, invece, intorno a 500 milioni di euro i lavori caricati sul portale governativo, con solo 3.500 cantieri attivati”, si legge in una nota. “L’uso prevalente è stato rivolto all’Eco, piuttosto che al Sismao all’Eco+ ...

