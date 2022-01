E’ morto a 91 anni lo stilista Nino Cerruti (Di sabato 15 gennaio 2022) E’ morto oggi nel pomeriggio all’età di 91 anni lo stilista e imprenditore biellese, Nino Cerruti. Classe 1930, ha ereditato giovanissimo l’impresa di famiglia. Nel 1950 a soli 20 anni, con la morte del padre, è lui a prenderne le redini. Negli anni investe molto, ricorda il sito dell’azienda, nella ricerca e nello sviluppo dei materiali, aggiungendo con gusto e intuizioni fortemente personali un’attenzione particolare al design. Dal 1957 ottiene risonanza mondiale con la presentazione a Milano della sua prima linea di vestiario, la ‘Hitman’. Nel 1962 fonda con Osvaldo Testa il marchio ‘Flying Cross’, il primo ‘Designer Line’ che si aggiunge alla linea Hitman. Nel 1967 apre la prima boutique di Cerruti 1881 a Place de la Madeleine a Parigi. A metà ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 gennaio 2022) E’oggi nel pomeriggio all’età di 91loe imprenditore biellese,. Classe 1930, ha ereditato giovanissimo l’impresa di famiglia. Nel 1950 a soli 20, con la morte del padre, è lui a prenderne le redini. Negliinveste molto, ricorda il sito dell’azienda, nella ricerca e nello sviluppo dei materiali, aggiungendo con gusto e intuizioni fortemente personali un’attenzione particolare al design. Dal 1957 ottiene risonanza mondiale con la presentazione a Milano della sua prima linea di vestiario, la ‘Hitman’. Nel 1962 fonda con Osvaldo Testa il marchio ‘Flying Cross’, il primo ‘Designer Line’ che si aggiunge alla linea Hitman. Nel 1967 apre la prima boutique di1881 a Place de la Madeleine a Parigi. A metà ...

