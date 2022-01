Dybala: «Non parlo del rinnovo. Sguardo in tribuna? Cercavo un amico…» (Di sabato 15 gennaio 2022) . Così l’attaccante bianconero a caldo Paulo Dybala ha parlato a Sky Sport dopo Juve–Udinese. Le sue parole: «Non dobbiamo avere paura di giocare, dobbiamo lavorare su quello. Siamo in corsa per la Champions, siamo la Juventus. Il gioco non è la nostra forza, dobbiamo puntare sulla voglia di lottare. Lo Sguardo era per un amico, l’ho invitato e non lo trovavo. rinnovo? Sono uscite tante notizie, sono successe tante cose. Non voglio parlare». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) . Così l’attaccante bianconero a caldo Pauloha parlato a Sky Sport dopo Juve–Udinese. Le sue parole: «Non dobbiamo avere paura di giocare, dobbiamo lavorare su quello. Siamo in corsa per la Champions, siamo la Juventus. Il gioco non è la nostra forza, dobbiamo puntare sulla voglia di lottare. Loera per un amico, l’ho invitato e non lo trovavo.? Sono uscite tante notizie, sono successe tante cose. Non voglio parlare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

