Dybala-McKennie bastano alla Juventus per battere l’Udinese (Di sabato 15 gennaio 2022) La coppia di marcatori Dybala-McKennie bastano ai bianconeri per avere ragione su un’Udinese volenterosa e mai doma. Per la Juventus sono tre punti utile in ottica Champions League. Si ferma ancora la squadra di Cioffi, che comunque ha messo in campo una prestazione discreta. Quali sono state le scelte dei tecnici? Massimiliano Allegri sceglie il 4-4-2 e tra i pali c’è il ritorno di Szczesny. Sulle corsie esterne della difesa giocano Cuadrado e Pellegrini, in mezzo c’è la conferma di Rugan, che sarà affiancato da De Ligt. In mezzo al campo ci sono Arthur e Bentancur. Sulle fasce spazio a Kulusevski e McKennie. Il tandem d’attacco è formato da Dybala e Kean. Cioffi sceglie il 3-5-2 per la sua Udinese. A difendere la porta dei friulani c’è Padelli. Il reparto difensivo è composto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 15 gennaio 2022) La coppia di marcatoriai bianconeri per avere ragione su un’Udinese volenterosa e mai doma. Per lasono tre punti utile in ottica Champions League. Si ferma ancora la squadra di Cioffi, che comunque ha messo in campo una prestazione discreta. Quali sono state le scelte dei tecnici? Massimiliano Allegri sceglie il 4-4-2 e tra i pali c’è il ritorno di Szczesny. Sulle corsie esterne della difesa giocano Cuadrado e Pellegrini, in mezzo c’è la conferma di Rugan, che sarà affiancato da De Ligt. In mezzo al campo ci sono Arthur e Bentancur. Sulle fasce spazio a Kulusevski e. Il tandem d’attacco è formato dae Kean. Cioffi sceglie il 3-5-2 per la sua Udinese. A difendere la porta dei friulani c’è Padelli. Il reparto difensivo è composto ...

