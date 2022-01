Dybala, bordata anche contro Allegri: «Brutto gioco, abbiamo paura» (Di domenica 16 gennaio 2022) . Così l’argentino dopo Juve-Udinese Non solo la questione rinnovo, anche il gioco della Juve nel mirino di Paulo Dybala dopo l’Udinese. Le sue parole a Sky Sport. PARTITA – «Credo che abbiamo fatto una bella partita, bisogna dare continuità dopo il gol, succede che dopo che lo facciamo non attacchiamo perchè abbiamo paura». CHAMPIONS – «Siamo la Juve e siamo vicini alle squadre che ci sono sopra. Non abbiamo un bel gioco, non è la nostra forza, ma puntiamo sulla voglia di lottare per i posti più alti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022) . Così l’argentino dopo Juve-Udinese Non solo la questione rinnovo,ildella Juve nel mirino di Paulodopo l’Udinese. Le sue parole a Sky Sport. PARTITA – «Credo chefatto una bella partita, bisogna dare continuità dopo il gol, succede che dopo che lo facciamo non attacchiamo perchè». CHAMPIONS – «Siamo la Juve e siamo vicini alle squadre che ci sono sopra. Nonun bel, non è la nostra forza, ma puntiamo sulla voglia di lottare per i posti più alti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

