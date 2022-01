Drusilla Foer: “Berlusconi al Colle? Una cosa spiritosa” (Di sabato 15 gennaio 2022) “Berlusconi al Quirinale? Una cosa spiritosa. Credo sia un atto simbolico e antroposofico; stento a credere che uno possa farlo con convinzione, però probabilmente sfugge solo alla mia logica”. Drusilla Foer, prossima co-conduttrice del Festival di Sanremo, interviene così al Tg Zero di Radio Capital sulla prossima elezione del Capo dello Stato. “In Draghi ho fiducia – prosegue l’attrice – una persona perbene. Ho preso questa abitudine da mio padre: cerco di dare fiducia a chi lavora”. E aggiunge: “Sono ottimista come mia madre che quando mio padre le disse: ‘questo Mussolini non mi convince troppo’ lei rispose: ‘caro, se non andrà bene lo cambieranno!'”. Sul prossimo Festival di Sanremo Drusilla Foer non ha dubbi: “Non indosserò tacchi alti, alla mia età rischio la ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 gennaio 2022) “al Quirinale? Una. Credo sia un atto simbolico e antroposofico; stento a credere che uno possa farlo con convinzione, però probabilmente sfugge solo alla mia logica”., prossima co-conduttrice del Festival di Sanremo, interviene così al Tg Zero di Radio Capital sulla prossima elezione del Capo dello Stato. “In Draghi ho fiducia – prosegue l’attrice – una persona perbene. Ho preso questa abitudine da mio padre: cerco di dare fiducia a chi lavora”. E aggiunge: “Sono ottimista come mia madre che quando mio padre le disse: ‘questo Mussolini non mi convince troppo’ lei rispose: ‘caro, se non andrà bene lo cambieranno!'”. Sul prossimo Festival di Sanremonon ha dubbi: “Non indosserò tacchi alti, alla mia età rischio la ...

