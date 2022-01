Droga e pistola nell' hotel sul lungomare | due anni di carcere al bullo della baby gang

Advertising

aronndervishi : con i soldi della droga ho comprato una pistola - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Arrestati ad Arezzo 2 persone: avevano droga e una pistola #Arezzo - periodicodaily : Arrestati ad Arezzo 2 persone: avevano droga e una pistola #Arezzo - ilmetropolitan : ????#Arezzo. La Polizia ha arrestato 2 cittadini #marocchini: avevano #droga e una #pistola pronta all’uso - - Nazione_Arezzo : Presi con la droga e una pistola pronta all'uso -

Ultime Notizie dalla rete : Droga pistola

PESARO -nell'hotel sul lungomare, arriva la condanna per uno dei minorenni della baby gang di piazza Redi . Il processo si era aperto davanti al tribunale dei minorenni per il caso dello ...... 3 bilancini elettronici, 4 coltelli di varie misure, materiale utilizzato per il confezionamento dellaed unaBruni mod.92 calibro 8 a salve con un caricatore e 10 cartucce ancora ...Carabinieri della compagnia di Caltagirone hanno arrestato una coppia di coniugi, lui 33 anni e lei 30, per concorso in detenzione abusiva di armi e munizionamento e ricettazione. (ANSA) ...PESARO - Droga e pistola nell’hotel sul lungomare, arriva la condanna per uno dei minorenni della baby gang di piazza Redi. Il processo si era aperto davanti al tribunale dei minorenni per ...