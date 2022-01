Dopo la Supercoppa Allegri ne cambia 6 | ecco la Juve che sfida l' Udinese

Advertising

romeoagresti : #Allegri: “Chiellini dopo la Supercoppa pensavo di ritrovarlo dopo 10 giorni, invece oggi respirava. Domani giocano De Ligt e Rugani”. - Inter : ??? | MISTER #IMWinner ???? Le parole di Simone Inzaghi dopo la vittoria in #SupercoppaFrecciarossa ?? - Gazzetta_it : Inter - Brozovic, c'è l'accordo. Marcelo rinnova fino al 2026. Annuncio dopo la Supercoppa - Fidelisemper84 : @TuttoMercatoWeb Stranamente questa storia è uscita dopo la supercoppa a favore dell'inter. E se l'avesse vinta la… - El_Presid3nt : RT @pallonatefaccia: Dopo la vittoria in semifinale di Supercoppa di Spagna, giovedì scorso, i fratelli dell'Athletic Bilbao Iñaki e Nico W… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Supercoppa

Non accenna a placarsi la polemica su Bonuccii fatti relativi alla, con lo sfogo violento del difensore della Juventus nei confronti del segretario dell'Inter Mozzillo e la successiva ammenda di 10mila euro sancita dal Giudice ...Le condizioni della Juve e di Dybala Una condizione che,mesi, sembra non aver abbandonato la Juventus. Il campionato sta proseguendo a singhiozzo, la prima finale (quella per la...Dopo il gol decisivo in Supercoppa contro la Juve, l'attaccante dell'Inter dovrebbe essere titolare domani sera ...Dopo la delusione della Supercoppa, la Juve riprende la corsa per un ingresso in Champions, ma per bianconeri resta aperta l'incognita Dybala: nuovo contratto o divorzio? - La Lazio a Salerno, dove un ...