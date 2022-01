Donnarumma, il PSG ha spiazzato tutti: comunicato ufficiale (Di sabato 15 gennaio 2022) Il PSG si prepara ad affrontare il Brest nel prossimo turno di campionato: comunicato ufficiale sulle condizioni di Donnarumma. Gioie e dolori per il Paris Saint Germain, che nel prossimo turno di campionato ospiterà il Brest. Il club, attualmente primo a quota 47 punti a più 8 dal Nizza secondo, è reduce dal pareggio rimediato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 15 gennaio 2022) Il PSG si prepara ad affrontare il Brest nel prossimo turno di campionato:sulle condizioni di. Gioie e dolori per il Paris Saint Germain, che nel prossimo turno di campionato ospiterà il Brest. Il club, attualmente primo a quota 47 punti a più 8 dal Nizza secondo, è reduce dal pareggio rimediato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

cicciojumped3 : RT @salda__: «Non credo che la Juve e Dybala abbiano già deciso di non rinnovare. È cambiato il mercato dei giocatori in scadenza. Donnarum… - fant_chia_amor : RT @salda__: «Non credo che la Juve e Dybala abbiano già deciso di non rinnovare. È cambiato il mercato dei giocatori in scadenza. Donnarum… - JohSogos : RT @salda__: «Non credo che la Juve e Dybala abbiano già deciso di non rinnovare. È cambiato il mercato dei giocatori in scadenza. Donnarum… - TeofiloSteven : RT @salda__: «Non credo che la Juve e Dybala abbiano già deciso di non rinnovare. È cambiato il mercato dei giocatori in scadenza. Donnarum… - salda__ : «Non credo che la Juve e Dybala abbiano già deciso di non rinnovare. È cambiato il mercato dei giocatori in scadenz… -