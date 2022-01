Donna malata di tumore scrive una lettera a chi fa finta di vaccinarsi: “Egoisti, riflettete. Molti come me non trovano posto in ospedale” (Di sabato 15 gennaio 2022) “Sono malata di cancro e forse non avrò ancora molto da vivere, per questo che ho deciso di scrivere una lettera aperta a coloro che, facendo finta di essersi vaccinati, hanno mostrato egoismo e mancanza di senso civico“. A parlare all’Ansa è Claudia Baiocco, portavoce del sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica. La scelta di raccontare la propria malattia Baiocco l’ha presa all’indomani dell’inchiesta della Procura di Ancora su un presunto giro di Green pass falsi, che ha portato a una cinquantina di ordinanze cautelari, tra cui alcuni arresti. “Sono garantista, ma se quanto emerso sarà confermato significa davvero che la nostra società ha subito una pesante involuzione e non ci meritiamo più niente”. “Ho scritto questa lettera – ha aggiunto – per far riflettere. Malati oncologici ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) “Sonodi cancro e forse non avrò ancora molto da vivere, per questo che ho deciso dire unaaperta a coloro che, facendodi essersi vaccinati, hanno mostrato egoismo e mancanza di senso civico“. A parlare all’Ansa è Claudia Baiocco, portavoce del sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica. La scelta di raccontare la propria malattia Baiocco l’ha presa all’indomani dell’inchiesta della Procura di Ancora su un presunto giro di Green pass falsi, che ha portato a una cinquantina di ordinanze cautelari, tra cui alcuni arresti. “Sono garantista, ma se quanto emerso sarà confermato significa davvero che la nostra società ha subito una pesante involuzione e non ci meritiamo più niente”. “Ho scritto questa– ha aggiunto – per far riflettere. Malati oncologici ...

Advertising

LaStampa : La lettera di una donna malata di tumore ai “furbetti” del Green Pass: “Egoisti, riflettete. Non si trova posto in… - GiuliB84 : RT @LaStampa: La lettera di una donna malata di tumore ai “furbetti” del Green Pass: “Egoisti, riflettete. Non si trova posto in ospedale”… - lella_50 : RT @LaStampa: La lettera di una donna malata di tumore ai “furbetti” del Green Pass: “Egoisti, riflettete. Non si trova posto in ospedale”… - vallycolombari : RT @LaStampa: La lettera di una donna malata di tumore ai “furbetti” del Green Pass: “Egoisti, riflettete. Non si trova posto in ospedale”… - to133 : RT @LaStampa: La lettera di una donna malata di tumore ai “furbetti” del Green Pass: “Egoisti, riflettete. Non si trova posto in ospedale”… -