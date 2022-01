Don Tonino Bello | l’atteso evento è oggi | Ecco come seguirlo in diretta

(Di sabato 15 gennaio 2022) C’è grande attesa per l’avvenimento che vede protagonista il Vescovo tanto amato che voleva essere chiamato “don”, la cui fede era riconoscibile, non per l’abito, ma per le sue azioni. Chi lo ha conosciuto in vita, dice di lui: “Donha amato il popolo e i poveri al punto tale da superare ogni barriera sino L'articolo Doninproviene da La Luce di Maria.

CordeSant : Genoveffa de Troia, don Tonino Bello, Chiara Corbella Petrillo (Verso gli Altari - 15 gennaio 2022) (… - PCocurullo : Don Tonino Bello venerabile, diocesi in festa per la lettura del decreto - MolfettaLiveIt : Don Tonino Venerabile. Senatrice Minuto: 'Uomo del nostro tempo, faro che illumina le nostre scelte' - pantanac : RT @dibuonmattino: Lunedì #17gennaio a #dibuonmattino la testimonianza del Card. Marcello Semeraro su Don Tonino, il Santo della porta acca… - AntonioPMarco1 : Maria Donna dei nostri giorni così don Tonino Bello. Da che è Figlio di Dio ma nello stesso tempo è un bambino come… -

Sempre il cardinale Semeraro domani celebrerà la Messa alle 9.30 nella chiesa collegiata Santissimo Salvatore ad Alessano, paese natale diBello. Sempre domani sarà il vescovo di Ugento - ...15/01/2022 QUINTO APPUNTAMENTO PER: "CHIAMATEMI" "Un vescovo dalle scelte forti e coraggiose" così veniva definitoBello, oggi venerabile. Dopo le prime quattro serate, tra Oria, Manduria e Taranto, torna ancora una volta: "...C’è grande attesa per l’avvenimento che vede protagonista il Vescovo tanto amato che voleva essere chiamato “don Tonino”, la cui fede era riconoscibile, non per l’abito, ma per le sue azioni. Chi lo ...Capita talvolta che le cose ti vengano incontro in maniera inaspettata. È nevicato, domenica notte. E lunedì mattina, al sole che scioglieva ciò che restava della coltre bianca, una ragnatela brillava ...