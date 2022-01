Domenica In: ecco gli ospiti incredibili da Mara Venier (Di sabato 15 gennaio 2022) Domenica In, ecco gli ospiti incredibili da Mara Venier: i protagonisti di questo nuovo appuntamento col programma Rai. Ha ovviamente ripreso la messa in onda, in questo 2022, anche Domenica In, storico appuntamento ormai per i telespettatori Rai nel consueto giorno dedicato al riposo. Mara Venier può dunque ancora godersi quella che sembra essere la L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 15 gennaio 2022)In,glida: i protagonisti di questo nuovo appuntamento col programma Rai. Ha ovviamente ripreso la messa in onda, in questo 2022, ancheIn, storico appuntamento ormai per i telespettatori Rai nel consueto giorno dedicato al riposo.può dunque ancora godersi quella che sembra essere la L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

teatrolafenice : ?? Sabato 15 e domenica 16 gennaio non vediamo l'ora di abbracciare il Maestro Charles Dutoit e tutto quello che di… - deddymyall : RT @Quellochetutti1: ?????????????????????? Ecco a voi le anticipazioni super dettagliate della puntata di domenica di Amici 21 ?? Le trovat… - Quellochetutti1 : ?????????????????????? Ecco a voi le anticipazioni super dettagliate della puntata di domenica di Amici 21 ?? Le tro… - difesapopolo : Mons. Dianin viene ordinato vescovo questa domenica in Cattedrale a Padova. Il suo ingresso in Diocesi di Chioggia… - DomenicoPicca : RT @iconaclima: ??Domina l'#anticiclone nel weekend: tanto sole, temperature eccezionalmente miti e molte nebbie. Ecco dove ?? #meteo #15ge… -