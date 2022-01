Domenica In, anticipazioni: gli ospiti del 16 gennaio 2022 (Di sabato 15 gennaio 2022) Domenica 16 gennaio 2022, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. Condotto come sempre dalla straordinaria Mara Venier, lo storico show di casa Rai farà compagnia ai telespettatori per tutto il pomeriggio del giorno festivo. L'appuntamento è fissato subito dopo la sigla di chiusura dell'edizione del Tg1 delle 13.30. Scopriamo quali saranno tutti gli argomenti e i grandi ospiti che intratterranno il pubblico a casa secondo le ultime anticipazioni fornite dal noto portale online TvBlog. Lo spazio Covid a Domenica In il 16 gennaio 2022 Il 16 gennaio 2022 andrà in onda su Rai 1 un nuovo appuntamento con Domenica In a partire anche questa settimana dalle ore 14.00. La puntata ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 15 gennaio 2022)16, andrà in onda una nuova puntata diIn. Condotto come sempre dalla straordinaria Mara Venier, lo storico show di casa Rai farà compagnia ai telespettatori per tutto il pomeriggio del giorno festivo. L'appuntamento è fissato subito dopo la sigla di chiusura dell'edizione del Tg1 delle 13.30. Scopriamo quali saranno tutti gli argomenti e i grandiche intratterranno il pubblico a casa secondo le ultimefornite dal noto portale online TvBlog. Lo spazio Covid aIn il 16Il 16andrà in onda su Rai 1 un nuovo appuntamento conIn a partire anche questa settimana dalle ore 14.00. La puntata ...

Advertising

infoitcultura : Verissimo anticipazioni sabato 15 e domenica 16 gennaio 2022: chi saranno gli ospiti - infoitcultura : Verissimo, anticipazioni: gli ospiti di sabato 15 e domenica 16 gennaio 2022 - mikelaa11 : @blearyems Guarda che è tutto falso. Ha smentito nell’intervista a Verissimo. Va in onda domenica guardatela se non… - occhio_notizie : Puntata avvincente, quella che ci attende domani. Quattro allievi saranno eliminati! #amici21 - isabelbaroni : Prima volta che non leggo le anticipazioni e altra domenica di shopping Giulia torna presto che se no vado in fallimento #amemici20 -