Djokovic torna in stato di fermo, Nadal “Tennis va avanti” (Di sabato 15 gennaio 2022) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Novak Djokovic è tornato nella notte italiana in stato di fermo al Park Hotel di Melbourne, che ospita i migranti senza visto. La decisione dopo il colloquio con i funzionari dell’immigrazione, in attesa che il suo secondo appello venga esaminato. Secondo il governo australiano, la presenza in Australia del numero uno del Tennis mondiale, non vaccinato contro il Covid, “potrebbe incoraggiare il sentimento contro i vaccini”. Le autorità australiane hanno presentato per questo una memoria davanti alla giustizia, chiedendo l’espulsione del serbo dal Paese. Il ministro sostiene poi che a causa dello “status di alto profilo e della posizione di Djokovic come modello nella comunità sportiva e più ampia”, il pubblico australiano potrebbe ... Leggi su ildenaro (Di sabato 15 gennaio 2022) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Novakto nella notte italiana indial Park Hotel di Melbourne, che ospita i migranti senza visto. La decisione dopo il colloquio con i funzionari dell’immigrazione, in attesa che il suo secondo appello venga esaminato. Secondo il governo australiano, la presenza in Australia del numero uno delmondiale, non vaccinato contro il Covid, “potrebbe incoraggiare il sentimento contro i vaccini”. Le autorità australiane hanno presentato per questo una memoria dalla giustizia, chiedendo l’espulsione del serbo dal Paese. Il ministro sostiene poi che a causa dello “status di alto profilo e della posizione dicome modello nella comunità sportiva e più ampia”, il pubblico australiano potrebbe ...

