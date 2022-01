Advertising

Corriere : Djokovic, l’Australia revoca di nuovo il visto: rischia di essere bandito dal Paese per tre anni - ladyonorato : Anche in #Australia i custodi dei diritti restano i giudici. - MediasetTgcom24 : AUSTRALIA: Djokovic vince la causa: potrà giocare gli Australian Open - infoitsport : Djokovic, revoca del visto poi il nuovo stato di fermo - news_ravenna : Djokovic, l'Australia revoca il visto. Nuovo fermo per il tennista, domenica la decisione definitiva… -

Il clamore e la rabbia sono stati molto grandi in Serbia ieri quando il ministro australiano dell'immigrazione Alex Hawke ha annunciato ladel visto a Novak"Se volevi vietare a Novakdi vincere il 10° trofeo a Melbourne, perché non lo hai restituito subito, perché non gli hai detto: è impossibile ottenere il visto?". Poi l'incoraggiamento su ...MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Non sarà tempestiva, nè tantomeno semplice, la decisione sul 'caso Djokovic' da parte del ministro australiano dell'immigrazione Alex Hawke, che può intervenire ese ...In attesa dell'udienza potenzialmente decisiva, che scatterà alle ore 23.30 italiane di oggi, la vicenda che riguarda il serbo Novak Djokovic, dopo la cancellazione del suo visto per l'ingresso in Aus ...