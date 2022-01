Djokovic, l'Australia revoca il visto. Nuovo fermo, stanotte la decisione definitiva (Di sabato 15 gennaio 2022) La saga Australian Open prosegue. Novak Djokovic è di Nuovo in stato di fermo in attesa che il tribunale decida, tra oggi e domani, sull'appello presentato dal numero 1 del tennis mondiale contro la ... Leggi su quotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) La sagan Open prosegue. Novakè diin stato diin attesa che il tribunale decida, tra oggi e domani, sull'appello presentato dal numero 1 del tennis mondiale contro la ...

