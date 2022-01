Djokovic, il presidente della Serbia Vucic ribadisce il sostegno al tennista e attacca l’Australia: “Lo state maltrattando” (Di sabato 15 gennaio 2022) Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha ribadito venerdì il suo sostegno a Novak Djokovic dopo che l’Australia ha annullato il visto al giocatore serbo, il quale ora rischia di essere espulso dal paese. “Gli attacchi e le pressioni su Novak Djokovic, cittadino serbo, per me sono incomprensibili”, ha detto Vucic in un videomessaggio pubblicato su Instagram. Nel suo discorso, Vucic si è lamentato della “pressione a cui è sottoposta la Serbia“. Ma nella loro storia, i serbi “non possono essere privati” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Ilserbo Aleksandarha ribadito venerdì il suoa Novakdopo cheha annullato il visto al giocatore serbo, il quale ora rischia di essere espulso dal paese. “Gli attacchi e le pressioni su Novak, cittadino serbo, per me sono incomprensibili”, ha dettoin un videomessaggio pubblicato su Instagram. Nel suo discorso,si è lamentato“pressione a cui è sottoposta la“. Ma nella loro storia, i serbi “non possono essere privati” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il presidente della Serbia contro l'Australia: "State maltrattando Djokovic" La Stampa PRIMO GAME A DJOKOVIC La superstar del tennis serbo Novak Djokovic è ancora in Australia, nonostante la cancellazione del visto, e questo, secondo il The West Australiana “è già una vittoria” per il numero uno del mondo e ...

Djokovic agitatore di popoli? I legali del n.1: “La sua rimozione causerebbe tanto rumore quanto la sua permanenza” Udienza fissata per domenica mattina. Gli avvocati di Djokovic chiedono una corte completa di tre giudici. Depositate le 268 pagine di obiezioni alla decisione del Ministro ...

