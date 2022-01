Discesa oggi, Delago al miglior risultato in carriera: "Peccato per gli otto centesimi" (Di sabato 15 gennaio 2022) Soddisfazione ma anche rammarico. Nadia Delago , la più piccola delle sorelle Delago, ha conquistato ad Altenmarkt il suo miglior risultato in carriera in Coppa del mondo con un prestigioso quarto ... Leggi su quotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Soddisfazione ma anche rammarico. Nadia, la più piccola delle sorelle, ha conquistato ad Altenmarkt il suoinin Coppa del mondo con un prestigioso quarto ...

