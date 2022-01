Discesa di Altenmarkt: Goggia, che paura. Volo nelle reti (Di sabato 15 gennaio 2022) Che paura per Sofia Goggia: una spigolata con lo sci sinistro, mentre era la più veloce a metà della Discesa di Altenmarkt l'ha fatta finire nelle reti. Si è aperto l'airbag e Sofia si è alzata subito ... Leggi su gazzetta (Di sabato 15 gennaio 2022) Cheper Sofia: una spigolata con lo sci sinistro, mentre era la più veloce a metà delladil'ha fatta finire. Si è aperto l'airbag e Sofia si è alzata subito ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Sci, coppa del Mondo Discesa di Altenmarkt: Goggia, che paura. Volo nelle reti #fisski - Gazzetta_it : Sci, coppa del Mondo Discesa di Altenmarkt: Goggia, che paura. Volo nelle reti #fisski - neveitaliasport : RT @neveitalia: Condizioni perfette ad Altenmarkt-Zauchensee, Goggia ne vuole un'altra: alle 10.45 il via della discesa #FISAlpine #AlpineS… - neveitalia : Condizioni perfette ad Altenmarkt-Zauchensee, Goggia ne vuole un'altra: alle 10.45 il via della discesa #FISAlpine… - alcinx : RT @neveitalia: Duello Goggia-Ledecka già in prova: soli 3 centesimi le dividono alla vigilia della discesa di Altenmarkt-Zauchensee #FISAl… -