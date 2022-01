Discarica di Albano: perché nessuno si ricorda dell’esistenza dell’interdittiva antimafia? (Di sabato 15 gennaio 2022) I cittadini se lo aspettavano, che da parte del sindaco di Roma, nonché di Città Metropolitana, Roberto Gualtieri, ci sarebbe stata la proroga dell’ordinanza emanata 6 mesi fa da Virginia Raggi in piena emergenza, per portare i rifiuti della Capitale e di 24 Comuni dell’hinterland nella Discarica di Roncigliano, ad Albano. Tant’è che quando, due giorni fa, l’esponente PD ha firmato il provvedimento (contestato appena sei mesi prima insieme ai compagni di partito), non ci sono state proteste eclatanti, ma una sorta di rassegnazione, anche se qualcuno ancora non si vuole arrendere a decisioni quantomeno discutibili. Deboli reazioni alla proroga Poche le reazioni da parte dell’opposizione, se si escludono i classici comunicati stampa – molti meno rispetto a quelli prodotti al tempo dell’ordinanza della Raggi – così come debole è stata la risposta dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 gennaio 2022) I cittadini se lo aspettavano, che da parte del sindaco di Roma, nonché di Città Metropolitana, Roberto Gualtieri, ci sarebbe stata la proroga dell’ordinanza emanata 6 mesi fa da Virginia Raggi in piena emergenza, per portare i rifiuti della Capitale e di 24 Comuni dell’hinterland nelladi Roncigliano, ad. Tant’è che quando, due giorni fa, l’esponente PD ha firmato il provvedimento (contestato appena sei mesi prima insieme ai compagni di partito), non ci sono state proteste eclatanti, ma una sorta di rassegnazione, anche se qualcuno ancora non si vuole arrendere a decisioni quantomeno discutibili. Deboli reazioni alla proroga Poche le reazioni da parte dell’opposizione, se si escludono i classici comunicati stampa – molti meno rispetto a quelli prodotti al tempo dell’ordinanza della Raggi – così come debole è stata la risposta dei ...

