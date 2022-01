Diretta Salernitana-Lazio 0-2 | ancora Immobile per il raddoppio biancoceleste

(Di sabato 15 gennaio 2022) Emergenza difensiva per ladi Maurizio Sarri: contro laè out anche Radu. Mancherà pure Acerbi, allora sarà Patric a giocare al fianco di Luiz...

Advertising

LALAZIOMIA : Salernitana Lazio, il risultato in diretta live della partita di Serie A | Sky Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Salernitana

... tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Arechi,e Lazio si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA..Lazio (risultato 0 - 0) video streaming tv: le formazioni, via! FARAONI IN CERCA DEL RISCATTO Guinea Bissau Egitto , insabato 15 gennaio alle ore 20:00 , dallo Stade ...Serie A TIM | 22ª giornata Sabato 15 gennaio 2022, ore 18.00 Stadio Arechi, Salerno Salernitana - Lazio 0-1 (7' Immobile) FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA (4-4-2): ...Emergenza difensiva per la Lazio di Maurizio Sarri: contro la Salernitana è out anche Radu. Mancherà pure Acerbi, allora sarà Patric a giocare al fianco di ...